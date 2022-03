Foro virtual: Aclara tus dudas sobre la declaración de impuestos

Octavio Sáenz, portavoz del IRS, estará aclarando las dudas de los contribuyentes durante un Facebook Live en la página oficial de Telemundo 40.

Desde la 1:00 pm y por espacio de una hora el experto estará explicando los cambios vigentes. Así que si no sabes cómo te afectan o no tienes claro algún punto, este es le momento de obtener la respuesta que tanto has esperado.

Si no has presentado tus impuestos, debes saber que quedan poco más de dos semanas hasta la fecha límite federal, que es el 18 de abril para la mayoría de los estadounidenses.

Unos 63.5 millones de contribuyentes han enviado sus declaraciones hasta el 11 de marzo, según datos del IRS, con un reembolso promedio de $3,352. Sin embargo, millones de estadounidenses aún tienen que presentar su solicitud.