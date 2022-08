Familia vive sin electricidad en Elsa y generador es lo único que ayuda a soportar el calor

Laura Fuentes y sus cinco hijos llevan más de una semana sin electricidad y para mitigar el intenso calor recurren a un generador eléctrico para poder poner a funcionar una nevera y un aire acondicionado.

Donde viven actualmente no hay una red eléctrica y los ahorros de la familia van disminuyendo a medida de que transcurren los días y se hace necesario comprar más gasolina para poder usar el generador.

Los días y noches para esta familia se han hecho eternos. Lo peor es que deben esperar varias semanas más para que la empresa de luz haga el trabajo para tener energía en su hogar. Mientras tanto, la familia busca refugio bajo un árbol antes de permanecer en el interior de su casa móvil en la que viven.

Tanto Laura como sus hijos pequeños tuvieron que salir de la casa que habitaban y no les quedó de otra que acomodarse en la casa móvil donde están ahora.

Una de las hijas de Laura, Ximena de 8 años, sufre un trastorno de ansiedad que la ha llevado a entrar en crisis. "Me duele como la veo cuando se pone así. No todas las veces, pero cuando le entra la ansiedad. No sé qué hacer yo. Y sí me duele mucho porque nunca había pasado esto yo", relató esta madre.

En medio del calor sus hijas no tienen de otra que jugar con sus osos mientras pasa esta pesadilla. "Sí está caliente, pero lo que no me gusta es que a veces no le ponen gas porque como no hay gas¨, dice la hija Laura de 10 años, Heidy Sauceda.

Cada 10 horas la familia debe ponerle gasolina al generador y ya llevan gastado más de $500 para poder tener electricidad. El dinero que Laura ha utilizado era parte de sus ahorros que tenía para el regreso de los menores a la escuela pero se le están acabando.

Si usted desea ayudar a esta familia a recolectar los fondos para la instalación de electricidad o quiere apoyarlos de otra forma, puede llamar al 956-289-9139.