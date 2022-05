Familia lucha por susbsitir luego de que voraz incendio los dejara sin hogar en Alamo

La familia Méndez de Alamo atraviesa por un momento sumamente difícil, las llamas de un incendio consumieron practicamente todas sus pertenencias, viven sin energía eléctrica y ahora las autoridades declararon lo que queda de su hogar inhabitable debido a que puede colapsar.

"Tiramos un colchón en la sala porque no tenemos camas. Pusimos dos colchones para dormimos juntas yo, mi niña y mi otra niña y mis dos nietas atravesadas. Y estamos batallando bastante. No tenemos cuarto para dormir y yo quiero levantar mis cuartos para mis niños, para que tengan una vida bien", dijo Rita Méndez sobre cómo son sus noches.

Las dificultades para ella y sus cinco hijos comenzaron hace un mes. Desde entonces se han visto obligados a improvisar una cocina al aire libre para preparar sus alimentos. Una carpa y estufa donada hacen de cocina improvisada para la familia.

"Con tanto sacrificio cada año yo trabajo, pues soy mamá sola. Tengo cinco hijos. El señor se fue hace 13 años...", relata Rita. "Hasta ahorita el señor nunca ha visto por ellos. Yo soy mamá y papá para ellos", añade esta valiente mujer, quien en estos momentos no tiene otro lugar para irse con sus hijos, por lo que ha recurrido a solicitar de la generosidad de la comunidad.

"Yo esta vez quiero pues pedir su ayuda en algo que puedan donarme, porque sí me la he visto muy difícil", admite Rita. "Yo sé que vamos a salir de esto. Yo tengo fe en Dios que va a haber gente que me eche la mano",añade.

Como si las dificultade ya no fueran suficientes, uno de sus cinco hijos padece diabetes y necesita insulina para su tratamiento. No cabe duda de que esta familia ha vivido noches y días muy difíciles desde que lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos.

A pesar de la tragedia, Rita está aferrada a su fe y espera un milagro que le ayude a salir adelante con sus hijos. Si desea ayudarlos puede comunicarse con Rita al 956-468-1630.