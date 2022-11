Familia en Brownsville que perdió hasta sus mascotas en incendio necesita ayuda

Mario Flores y su esposa, Cynthia Hernández, tienen razones de sobra para sentirse tristes. Hasta sus mascotas murieron durante un incendio que consumió su casa en Brownsville, dejándolos sin patrimonio a pocos días de que las familias se reúnan para celebrar el Día de Acción de Gracias.

El siniestro ocurrió en el 434 de la calle Villa Verde, en Brownsville, y fue una vecina quien les notificó a la pareja lo que ocurría. "Me vine de voladita para acá y ya la casa estaba en llamas" explica Cynthia. "Traté de meterme (a la casa) pero los policías me pararon. Quería salvar a mi perrita. A mi Marley y a mi Phoebe", lamenta la mujer.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

"Lo más importante que perdimos fue mis mascotas", asegura Mario. "Marley era un service dog para ella (Cynthia). Muchos dirán que perros son perros, pero esos sí eran de nosotros. Estaban adentro con nosotros, dormían con nosotros", añade.

Cuando ocurrió el incendio no había nadie en la casa. Cynthia y Mario estaban trabajando. "Lo bueno es que mis hijas no estaban aquí. Ellas estaban en la escuela. La mayor mía sí tenía que haber estado aquí pero mi mama la noche anterior no tenía ganas de traerla", explica Cynthia.

Hasta el momento se desconoce qué causó el incendio. Lo que sí saben es que todos los recuerdos de sus hijas se perdieron debido a las llamas. Si desea ayudar a esta familia puede llamar al (956) 479-9321.