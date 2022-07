Familia atropellada dos veces frente a su casa en Brownsville pide justicia

Una familia de Brownsville fue atropellada dos veces en la entrada de su casa el mismo día sin que hasta ahora el responsable haya sido detenido por las autoridades.

Mientras tanto, una de las personas afectadas, Verónica Mata, permanece en el hospital luego de que tuviera que ser operada de la cadera. "Pues me da mucho dolor. Cada cuatro horas me ponen morfina para que no me duela", explica la mujer cuyo rostro todavía presenta los golpes recibidos en su rostro.



En total fueron tres personas y un bebé de cinco meses de nacido los que a las 11:00 pm del pasado viernes 1 de julio resultaron heridos durante este incidente. El pequeñín actualmente tiene una pierna fracturada. "Me duele a mí más de verlo así", explica Janette Mata, madre del niño.

Otro de los afectados fue Eric Mata, quien iba a visitar a su tía y primas cuando también fue atropellado y quedó pillado entre dos autos. Ahora el hombre camina con muletas. "Yo no sé por qué lo hizo, si andaba drogado o alcoholizado", señaló el hombre, quien aprovecha el momento para reclamar justicia para su familia.

Las víctimas del accidente ya denunciaron a las autoridades el incidente sin que hasta el momento se produjera algún arresto. El auto que presuntamente los atropelló ya ha sido identificado por ellos y actualmente la investigación está en manos de las autoridades del Condado Cameron.