Experto explica qué hacer durante un tiroreo masivo para salvar su vida

¿Sabe usted cuáles son las claves a tener en cuenta si se encuentra en medio de un tiroteo masivo? Precisamente autoridades del Condado Hidalgo ofrecieron una capacitación gratuita el miércoles 8 de junio para educar a la comunidad en torno a cómo reaccionar a los diferentes escenarios en una emergencia de este tipo.

Es importante estar preparado, sobre todo a raíz de los incidentes recientes como el de la Primaria Robb, en Texas. La realidad es que los tiroteos masivos han despertado la preocupación de la población en general, quienes usualmente desconocen qué hacer para salvar su vida.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Agentes del Algualcil del Condado Hidalgo en conjunto con DHR, se unieron para ofrecer un entrenamiento gratis a la comunidad. Fueron dos horas intensas en donde por medio de videos ilustraron el plan que una familia o una personas puede tener para salvar su vida.

Ricardo García, deputy sheriff del Condado Hidalgo, explicó que primeramente lo que hay que hacer si uno se encuentra en una situación como un tiroteo masivo "es correr, no estar ahí. Se corre del edificio, del negocio donde esto está pasando. La segunda cosa es esconderse. Si uno no puede correr, se tiene que esconder", explicó el funcionario, quien ofreció la capacitación. Por último, si las alternativas anteriores no son posibles, entonces "uno tiene que pelear", añade García.

Cuando abandonar un lugar no sea posible, el escondite debe debe estar fuera de la vista del tirador, en lo posible detrás de paredes gruesas, bloques de ladrillo o puertas sólidas con cerraduras. Como último recurso y solamente si su vida corre peligro, intente incapacitar al tirador. Agreda fisicamente al tirador e improvise armas para ello, aconseja el oficial.

Las autoridades esperan capacitar a más personas durante otro entrenamiento que también será gratis en dos semanas. El evento será el próximo miércoles 22 de junio en el Centro de Convenciones de DHR, en Edinburg.