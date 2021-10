Exigen justicia y respuestas por la muerte de Juan Guerra tras ser arollado por una ambulancia

EDINBURG, Texas - Familiares de Juan Pedro Guerra piden justicia tras su muerte ya que el joven fue presuntamente atropellado por una ambulancia fuera de turno mientras él caminaba.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 4 de octubre sobre la calle El Cibolo cuando Guerra corrió para atravesar la calle, esto de acuerdo con el reporte policiaco a los medios. Sin embargo, la familia ha recibido otra versión de los hechos.

Y es que las hermanas de Guerra afirmaron que existe una discrepancia entre los reportes de la policía y que ninguno de estos les da respuestas ante lo ocurrido, por lo que piden que la verdad salga a flote.

“Dicen que hubo video pero que coincidencia que nada más vieron hasta donde él caminó, pero el accidente no se vio, que había un error, que marcaba un error, se contradice lo que está diciendo el reporte porque según primero corrió, y ahora están diciendo que estaba en una posición hincada, no da, no da,” sostuvo Emy Guerra, hermana de Juan Pedro Guerra.

Guerra, de 35 años, había salido de la cárcel del condado Hidalgo esa madrugada, y quien aparentemente estaba a la espera de que un familiar pasara por él.

“Nosotros nada más estábamos esperando la llamada de cuando lo tienen allá atrás para nosotros venirnos antes de que lo soltaran,” dijo Laura Gutiérrez, hermana de Juan Pedro Guerra.

Y su hermana Emy Guerra agregó que Juan Pedro habló “para que lo vinieran a recoger y pues él comenzó a caminar y él ya sabía que alguien lo iba a recoger”.

Tras las inconsistencias del caso, la familia de Juan Pedro pide justicia tras su muerte.

“Yo tengo los dos reportes donde la estación de Edinburg dice una cosa y en el mismo reporte dice otra cosa ojalá que haiga videos adentro de la estación de policía que traiga la luz ese video donde ellos mismos se están contradiciendo”, comentó Gutiérrez.

El joven no solo era un hijo y hermano, sino que también era un padre de familia.

“Él era bien feliz, él era un ser humano bien feliz, bien respetuoso bien noble, él quería mucho a sus hijos, él hacia todo lo que pudiera hacer por sus hijos,” expresó Emy Guerra.

El departamento de la policía indicó a Noticias Telemundo 40 que no había actualizaciones sobre el caso, añadiendo que probablemente no salga evidencia nueva y que al momento nadie ha recibido cargos por el accidente.

“Si tenemos que estar aquí todos los días, todo un mes, todo un año hasta que se haga justicia”, afirmó Gutiérrez.

La familia no solo busca justicia por Guerra, sino que también solicitan a la ciudad que coloque alumbrado y aceras para prevenir más accidentes como este en el futuro.