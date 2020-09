Exhortan a la comunidad a registrarse para votar

El 22 de septiembre es el Día Nacional de Registro de Votantes, razón por la que organizaciones han hecho un esfuerzo para que más personas estén listas para votar en las próximas elecciones.

“Un día muy importante porque reconoce la comunidad y la nación la importancia de registrarse para votar. En el condado Hidalgo tenemos más votantes que nunca. Tenemos más de 386,000 personas que se han registrado para votar pero todavía falta mucha gente,” sostuvo Yvonne Ramón, administradora del departamento de elecciones del condado Hidalgo.

El plazo se acerca para quienes aún no se registran.

“Y también para las personas que ya están en el registro, pero han tenido un cambio, ya sea en su residencia o en su nombre, tienen hasta el 5 de octubre para hacer esos cambios,” dijo Ramón.

Mientras tanto, organizaciones como Arise Adelante, motivan a la comunidad a registrarse para votar, especialmente quienes viven en colonias donde la necesidad es mucha y la participación es poca.

“Nuestro enfoque es en las colonias que vemos que están los números bien bajos de personas que no salen a votar,” Mary Gow, coordinadora comunitaria de Arise.

Realizan mesas informativas para educar a la comunidad sobre la importancia del voto.

“Muchas personas no tienen la información. No saben de la importancia que es votar. No saben a donde ir a votar. No saben por quién votar y no saben que si hace una gran diferencia si salen a votar,” comentó Gow.

Votar por primera vez es complicado cuando no se entiende el proceso, por lo que la organización AACT Now se enfoca en el voto y educa a los primeros votantes.

“Mucha de la gente, especialmente quienes se están registrando por primera vez y nunca se ha registrado antes, no saben sobre el proceso. Entonces lo que estamos tratando de hacer especialmente entre la juventud, es explicarles como funciona el proceso para poder votar en noviembre,” explicó Carlos Martínez, portavoz de AACT Now en el sur de Texas.

La solicitud de registro de votantes tiene que ser enviada por correo o entregada en persona antes de la fecha límite.