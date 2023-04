Estafadores usan inteligencia artificial para engañar a personas y obtener dinero

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos advirtió que la inteligencia artificial está siendo utilizada por estafadores para clonar la voz de personas y engañar a familiares con el objetivo de conseguir dinero.

En uno de los ejemplos que se utiliza para ilustrar este nuevo problema, la víctima es un abuelo, quien recibe una llamada telefónica en la que se escucha una voz en pánico. Al parecer es un nieto que está en problemas y terminó en la cárcel. Sin embargo, todo se resuelve si se envía dinero. Lo peor de todo es que la voz sonaba "igualita", gracias a la clonación de voz.

"La inteligencia artificial ya no es una idea disparatada sacada de una película de ciencia ficción. Ya convive con nosotros, aquí y ahora. Un estafador podría usar inteligencia artificial para clonar la voz de tu ser querido. Todo lo que necesita es un breve clip de audio con la voz de tu familiar, que podría conseguir buscando en contenidos publicados en línea, y un programa de clonación de voz. Cuando el estafador te llame, la voz sonará igual a la de tu ser querido", indica la Comisión Federal de Comercio en su alerta al consumidor.

Además, los avances tecnológicos permiten que cada vez más personas tengan acceso a este tipo de adelantos que no necesariamente fueron pensados para que los criminales se beneficien. La realidad es que hoy día no se puede confiar en lo que se escucha. Así que para saber si lo llamó un familiar en problemas o se trata de una estafa con una voz clonada, es recomendable llamar directamente a la persona que supuestamente se comunicó y verificar que la historia sea correcta. Es importante que cuando se llama, lo haga a un número que le conste es de la persona. Si no te puedes comunicar con ese ser querido, trata de hacerlo a través de otro miembro de la familia o amigos.

Un aspecto importante a considerar en este tipo de casos es que los estafadores prefieren que los pagos sean realizados de manera que sea difícil recuperar los fondos. Ejemplo de esto es que la persona llama para que hagas una transferencia de dinero, le envíes criptomonedas o compres tarjetas de regalo y le des los números y el PIN.