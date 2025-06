Esposa denuncia detención ilegal de su marido en punto de revisión de Falfurrias

Una familia del Valle del Río Grande atraviesa un difícil momento luego de que un hombre, que se encuentra en proceso de obtener su residencia permanente fuera detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en un puesto de control.

Todo ocurrió en el puesto de control de Falfurrias, donde Daniel Olivo fue detenido, a pesar de haber presentado el formulario I-130, un documento otorgado por el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos a personas que están arreglando su estatus a través de un cónyuge ciudadano.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo 40. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Lo sorprendente del caso es que Daniel ya había pasado por ese mismo punto de revisión en dos ocasiones anteriores con el mismo documento, sin ningún problema, comentó su esposa.

“Muy triste, triste para mi hijo porque no lo tiene a él”, expresó entre lágrimas Chastyn Reyna, esposa de Daniel, con quien comparte un hijo pequeño de apenas un año y tres meses; “entraron al puesto de control, entraron a la estación número 2 y no les importó el documento”, dijo en inglés durante la entrevista exclusiva.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

La joven madre también explicó que cuando intentó entender lo que pasaba, los oficiales fueron contundentes.“¿Te dijeron ‘tienes un minuto para despedirte’?” a lo que respondió “sí, me dijeron eso y luego lo detuvieron”, confirmó.

Condiciones difíciles en el centro de detención

Daniel actualmente se encuentra en un centro de detención migratoria y su esposa asegura que las condiciones ahí son deplorables “no come bien, la comida no es buena, no come mucho. El primer día comió esa comida y se enfermó”, detalló Chastyn, preocupada por su bienestar.

Mientras tanto, la familia busca ahora apoyo legal para evitar su deportación y dicen que necesitan recaudar $3,500 dólares para cubrir los costos del abogado.