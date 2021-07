Joven padre lucha contra el COVID-19; su familia busca que tenga tratamiento ECMO

Un joven se debate entre la vida y la muerte después de ser contagiado de coronavirus.

Eric Jared Díaz, de 23 años fue admitido en el hospital el 19 de junio donde pasó varios días en la unidad de cuidado para pacientes de COVID-19. Y el 28 de junio la situación empeoró.

“Yo estaba en video chat esa noche, cuando me decía que no podía respirar como en 15, 20 minutos entró el doctor y nos dijo que lo tenían que entubar”, comentó Irasema Díaz, madre de Eric.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, la situación de Eric no ha mejorado.

“Me dijo quiero que sepa que su hijo está muy malo, lo más malo que puede estar y le dije ok. Y me dijo necesito que entienda que su hijo no va a sobrevivir, se va a morir, y le dije cómo me va a decir eso y me dice esa es la realidad estamos en COVID”, indicó Díaz.

En casa Eric tiene a una bebé de 9 meses quien lo espera.

“Quiere que la bebé tenga a sus papás y me duele bastante porque yo quiero que ella tenga a su papá, ella lo necesita, nosotros lo necesitamos,” dijo Gabriela Ozuna, esposa de Eric.

Por lo que la familia afirma que ha estado haciendo lo imposible para buscar tratamientos que puedan salvarle la vida.

“Tiene una vida por delante y es lo único que pedimos es ayuda, que alguien nos escuche un doctor que abra su corazón que nos diga nosotros lo ayudamos,” expresó Díaz.

Los doctores le recomendaron el tratamiento ECMO, el cual no se ofrece en los hospitales del Valle.

“Que a ver si nos escucha un doctor que esté dispuesto a tomar su caso lo más urgente porque mientras más tiempo él esté con ventilador, menos es el tiempo que él puede vivir,” sostuvo Díaz.

Dicho tratamiento solo se provee en ciudades como Houston, Dallas y San Antonio.

Mientras la familia encuentra a un hospital que le pueda brindar esta atención, están pidiendo el apoyo de la comunidad para recaudar los gastos del hospital y transporte.

Si tú o alguien que conoces es un doctor que puede brindarle la atención médica a Eric, o te gustaría hacer una aportación monetaria, llama al 956-668-1495.