Encuentran a orillas del río Bravo a cinco niños migrantes solos

Una vez más las autoridades migratorias encuentran a niños solos que llegan a Texas con la esperanza de comenzar una nueva vida en Estados Unidos.

Esta vez el anuncio sobre el hallazgo lo realizó la Patrulla Fronteriza del Sector de Del Río en su página oficial de Facebook, donde compartieron una imagen de los cinco menores de edad. Aunque se desconoce el país de procedencia de los niños, sí se informó las edades de ellos. Se trata de un menor de 12 años, dos de seis años y dos de dos años.

Recientemente la Patrulla Fronteriza dio a conocer que entre el pasado 4 de febrero y el 11 del mismo mes los agentes asignados al Sector de Del Río encontraron más de 160 niños migrantes no acompañados.

Este año fiscal, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2021, el sector de Del Río ha encontrado 2,280 menores no acompañados en comparación con 1,305 durante el mismo período del año pasado, explicó la Patrulla Fronteriza.

Uno de los caso recientes que llamó la atención ocurrió el 7 de febrero cuando los agentes de Eagle Pass Station encontraron a una niña guatemalteca de cinco años que caminaba por Texas Loop 480 cerca de Eagle Pass. "Al ser entrevistada, la niña informó a los agentes que cruzó sola el Río Grande", aseguran las autoridades migratorias.

Mientras que el 9 de febrero, los agentes de la estación de Del Río encontraron a cuatro menores no acompañados, incluido un niño hondureño de cinco años. Los otros tres niños eran de México e incluían dos de 16 años y uno de 14 años. Todos los menores habían cruzado recientemente el Río Grande cerca del puerto de entrada de Del Río, con una diferencia de una hora entre ellos.

La Ptrulla Fronteriza explica que cuando encuentran niños no acompañados los llevan a la estación de la Patrulla Fronteriza más cercana donde son identificados y verifican su estado de salud. El Sector Del Río tiene coordinadores juveniles asignados a la Estación de Patrulla Fronteriza de Uvalde que ayudan con el cuidado y procesamiento de niños no acompañados. Una vez que se completa el procesamiento, los coordinadores de menores trabajan para transferir a los menores no acompañados al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y Servicios Humanos y de Salud.