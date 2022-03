Encontraron en Puente Internacional de Brownsville insecto que es una rara plaga

Brownsville, Texas – Los especialistas en agricultura de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU en el Puente Internacional Gateway interceptaron una rara plaga en el musgo español que se usa para decorar los pesebres en Navidad, se informó en un comunicado de prensa.

El hallazgo ocurrió el 3 de diciembre de 2021 en el Puente Internacional Gateway cuando un vehículo fue remitido a una inspección secundaria de agricultura de un establo navideño decorado con musgo español. Durante el examen los especialistas en agricultura de CBP encontraron una chinche apestosa que se envió para su identificación a un entomólogo local del Departamento de Agricultura de EEUU. El 28 de febrero de 2022, el Laboratorio de Entomología Sistemática del Departamento de Agricultura (USDA) en Washington D.C. confirmó la identificación inicial de la plaga como Pharypia nitidiventris (Stal) (Pentatomidae).

Los insectos de la familia Pentatomidae, comúnmente conocidos como chinches hediondas, tienen piezas bucales chupadoras y se alimentan de una amplia variedad de frutas y plantas. Muchas de ellas pueden ser perjudiciales para la agricultura del país.

“Los especialistas en agricultura de CBP en el puerto de entrada de Brownsville hacen un trabajo sobresaliente para salvaguardar la agricultura de la nación al prevenir la introducción de plagas que no se sabe que ocurren en los EE. UU. Felicito a nuestros especialistas en agricultura por otra interceptación de plagas First in Nation”, dijo Tater Ortiz, director del puerto de entrada de Brownsville.