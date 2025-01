Encapuchados roban cervezas y cigarros en Harlingen pero no pidieron el dinero

Unas tres personas encapuchadas robaron cervezas y cigarros en una tienda General Dollar, en Harlingen, luego de apuntar con un arma a un empleado, informó Manuel Treviño, alguacil del Condado Cameron.

El incidente se registró el pasado sábado 4 de enero a las 9.50 de la noche en la tienda que se encuentra en la Bussines 83, a las afueras de la Ciudad de Harlingen.

Hasta el momento sólo se cuenta con fotografías de los sospechosos ingresando al establecimiento. En una de las imágenes se puede apreciar a uno que se encuentra armado.

"Los tres estaban armados y lo más significante de este caso es que no se llevaron el dinero. No preguntaron ni por el dinero. No más se llevaron cerveza y cigarros. No sabemos si su plan es no más estar robando esto. Si es el caso, puede pasar de nuevo. Por eso queremos sacar el video para que la gente nos ayude a identificarlos", indicó Manuel Treviño, alguacil del Condado Cameron.

El video de vigilancia, se indicó, será difundido próximamente.

De igual modo, si alguien reconoce a esta personas puede comunicarse al (956) 350-5551.