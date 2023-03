En Texas han caído al menos 300 meteoritos y crece el interés por estas rocas

El pasado febrero el Valle de Texas dirigía su atención a la llegada de un meteorito que mantuvo por varios días fascinado a los residentes del Valle del Río Grande. Incluso, tal fue el interés que expertos de UTRGV pudieron analizar varias muestras sin que se pudiera confirmar el hallazgo de otra de estas interesantes rocas.

Sin embargo, se tiene registro de que al menos 300 meteoritos han sido hallados en Texas. "Tenemos récord de un meteorito que no sabemos cuándo aterrizó, cuándo llegó, pero fue encontrado en 1956 por un agricultor preparando su campo para el cultivo y le llamó la atención una roca muy densa que encontró" en la Villa, relató Juan Luis González, profesor de geología de UTRGV durante un conversatorio con estudiantes.

Igualmente nació la curiosidad de cómo distinguirlos, cómo localizarlos y este lunes 27 de marzo los estudiantes de UTRGV pudieron tocar muestras de algunos. Pero si usted encuentra algo que pudiera parecer un meteorito, este debe ser su primer indicio.

"Si es muy pesado, si es muy denso, es un buen comienzo. pero para tener una respuesta definitiva hay que hacer una serie de análisis básicos que requieren un equipo sofisticado como el equipo de fluorescencia de rayos", dijo Juan Luis González, profesor de geología en UTRGV.

El equipo que se necesita para poder determinar si una muestra es en efecto un meteorito no se encuentra en el Valle de Texas, pero al menos pueden realizar los primeros análisis. "Todas las rocas que son meteoritos son más antiguas que todas las que tengamos en la Tierra. Por lo cual, que si tú la mides y da 4,6 billones de años es un meteorito. Eso no hay forma de fake it", explica Eloi Camprubi, profesor asistente de astroquímica en UTRGV. Ya con pruebas más específicas, además de descubrir de qué está formado, lo que ayuda a determinarlo como meteorito es su edad.

"Aquí lo que podemos hacer es cortar los meteoritos y estudiar (de) qué tipo es. Por ejemplo, lo análisis más superficiales los podemos hacer aquí" añade Camprubi.

