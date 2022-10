Emiten alerta migratoria contra Francisco García Cabeza de Vaca y juez ordena arresto

La Fiscalía General de la República de México (FGR, por sus siglas en español) solicitó la colaboración del Instituto Nacional de Migración (INM, por sus siglas en español) para verificar e informar la entrada y salida de territorio nacional del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca.

Esta solicitud se relaciona a una orden de arresto en contra del político por su "probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada", se desprende de un comunicado del Gobierno de México. La Fiscalía General de la República solicitó la intervención del INM para la implementación de esta medida.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las autoridades mexicanas sospechan que el político ingresó a Estados Unidos el pasado 28 de septiembre y presuntamente no consta que regresara al hermano país. El exgobernador dejó el cargo y anunció en sus redes sociales que se alejaba de la vida pública.

"Me entero por un comunicado de SEGOB de (la) supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores", expresó el político a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Previamente, el 27 de septiembre compartió en la misma red social un video en el que informaba que su mandato constitucional estaba por llegar a su fin. En el mensaje agradeció a sus simpatizantes y destacó su trabajo como gobernador.