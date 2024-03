El eclipse que ocurrirá a finales de marzo y del que pocos hablan

Quedan pocos días para el eclipse total solar, pero lo que tal vez no sabes es que, tan pronto como la próxima semana, ocurrirá un fenómeno similar, un eclipse lunar.

El eclipse lunar penumbral ocurriá el lunes 25 de marzo y será visible en toda América del Norte y del Sur, según la NASA.

Este eclipse ha generado menos expectativas que el eclipse solar total que sucederá el 8 de abril y que se verá en Chicago, así como en partes del centro y Norteamérica.

La Luna se oscurecerá ligeramente el 25 de marzo, durante pocas horas en la madrugada. Se espera que “lasombra de la Tierra cubrirá el 95% de la superficie lunar. Solo se necesita el 60 % para ver el eclipse a simple vista”, según explica National Geographic.

¿Cuándo se verá el eclipse lunar?

El eclipse lunar penumbral ocurrirá entre las últimas horas de la noche del domingo 24 de marzo y la madrugada del lunes del 25 de marzo.

Empezará a las 10:53 pm del domingo, el punto máximo del eclipse será a la 1:12 am del lunes y terminará a las 3:32 am del lunes, de acuerdo con la página de Time and date.

¿Cuánto tiempo durará el eclipse lunar penumbral?

Se espera que la duración total del eclipse del lunes 25 de marzo sea de 4 horas y 39 minutos, según Time and date.

Este será el primer eclipse lunar del año, el próximo ocurrirá el 18 de septiembre, según la NASA. Pero de qué trata este fenómeno:

¿Qué es un eclipse lunar?

Los eclipses lunares ocurren en la fase de luna llena y la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol. La sombra de la Tierra cubre la superficie lunar y atenúa su apariencia. A veces, tornando la superficie lunar de un rojo llamativo cuando el fenómeno es total, según explica la NASA.

¿Qué es un eclipse lunar penumbral?

Ocurre cuando la Luna pasa a través de la sombra de la Tierra, y el resultado de esto es que el satélite natural se vea inusual o se oscurezca ligeramente, de acuerdo con la NASA.