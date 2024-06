Distribuyen bolsas de arena ante posibles lluvias durante los próximos días

El pronóstico del tiempo predice la posibilidad de que se registren lluvias durante los próximos días en el Valle del Río Grande y es mejor prevenir que tener que lamentar. Si necesita bolsas de arena para proteger su propiedad aquí un listado de las ciudades y lugares donde puede obtenerlas.

McAllen

Cuándo: Desde lunes 17 de junio hasta miércoles 19 de junio

Dónde: Centro de Reciclaje de la Ciudad de McAllen en el 4101 norte de la carretera Bentsen

Hora: 7:00 am a 7:00 pm

Necesita mostrar prueba de residencia

Limitado a seis bolsas para los residentes y 12 para las empresas.

Mission

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Cuándo: Desde lunes 17 de junio hasta miércoles 19 de junio

Dónde: Speer Memorial Library and Bannworth Park

Hora: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Seis bolsas por residente

Diez bolsas para los comerciantes

Necesita mostrar prueba de residencia

Palmview

Cuándo: martes 18 de junio

Dónde: Lote entre la biblioteca y Solid Waste

Hora: 11:00 am a 600 pm

Cuatro bolsas por residente

Seis bolsas para los comerciantes

Necesita mostrar prueba de residencia

Edinburg

Dónde: Edinburg Service Center en el 1201 N. Doolittle

Cuándo: lunes 18 de junio

Hora: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Seis bolsas por residente

Ocho bolsas para los comerciantes

Necesita mostrar prueba de residencia

Palmhurst

Dónde: Faith Baptist Church

Cuándo: martes 18 de junio

Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Seis bolsas por residente

Ocho bolsas para los comerciantes

La Joya

Dónde: detrás del ayuntamiento

Cuándo: martes 18 de junio

Hora: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

debe buscar los sacos en el Departamento de Policía

Debe mostrar una identificación.

Ciudad de La Grulla

Dónde: Departamento de Bomberos, 268 FM 2360

Cuándo: martes 18 de junio

Hora: 8:30 am

Debe llevar una pala y el recibo del agua

Alamo

Primero debe pasar por la Alcaldía de Alamo para buscar un voucher que debe llevar al lugar donde puede obtener las bolsas.



Dónde: Alamo Sports Complex, en el 600 este de la carretera Ridge

Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cinco bolsas por residente

Dos bolsas para los comerciantes

Necesita mostrar prueba de residencia



Residentes menores de 60 años:

Recogen los sacos de arena en el Ayuntamiento de Álamo

Puede llene sus propias bolsas en estos lugares:

Complejo Deportivo de Alamo: en el 600 este de la carretera Ridge.

Parque Balli: en el 804 este de la carretera Nebraska.

Parque Alaniz: en la esquina de la calle 6th entre la Citrus y la Duranta.



Horarios

Ayuntamiento de la Ciudad de Alamo, de 8:00 AM - 5:00 PM

Alamo Public Works 8:00 AM - 3:00 PM

Alton

Dónde: Parque Sylvia Vela

Cuándo: martes 18 de junio

Hora: 8:00 am a 8:00 pm

Seis bolsas para los residentes

Ocho para los dueños de negocios

Es solo para los residentes de Alton.

Precinto 3 Condado Hidalgo

Cuándo: martes 18 de junio

Hora: 3:00 pm a 7:00 pm

Dónde: Sullivan City Substation, en el 1429 de la carretera El Pinto, en Sullivan City.

Dónde: La Homa Road & 107, en el 2894 oeste de la Milla 7, en Mission.

Dónde: La Mansion, en el 2401 de la carretera Moorefield, en Mission.

Pharr

Dónde: Pharr EMS Hadquarters, 3000 N, Cage Blvd.

Dónde: Pharr Development & Research Center, 850 W carretera Dicker

Cuándo: martes 18 de junio

Hora: 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

Seis bolsas por residente

Doce bolsas para los comerciantes

Isla del Padre Sur

Dónde: Public Works Workshop.

Cuándo: lunes 17 de junio

Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cinco sacos para los residentes

Diez sacos para las empresas

Debe llevar la pala.

Harlingen

Cuándo:martes 18 de junio

Hora: 11:00 am a 5:00 pm

Dónde: Public Works Yard

Residentes deben llevar la factura de agua de HWWS y su licencia de conducir para recibir 6 sacos de arena.

Negocios deben llevar su factura del agua para recibir 10 sacos de arena.

Cameron County Constable Pct. 4

Cuándo: martes 18 de junio

Hora: 8:00 am a 5:00 pm

Dónde: Ciudad de La Feria, 717 oeste calle 1

Mercedes

Cuándo: martes 18 de junio

Hora: A partir de las 1:00 pm

Dónde: Knights of Columbus

Debe llevar la pala y prueba de residencia.

Ciudad de Hidalgo

Cuándo: lunes 17 de junio

Hora: 2:00 pm a 8:00 pm

Dónde: detrás del Payne Arena,

Seis sacos para los residentes

Diez sacos para las empresas

Debe presentar prueba de residencia, factura del agua e identificación

Brownsville

Dónde: 298 McNair Family Drive (anteriormente E. Fronton)

Dónde: Edificio C de la Oficina de Obras Públicas, Jaime J. Zapata Ave

Cuándo: martes 18 de junio

Hora: 9:00 am a 1:30 pm

Debe llevar una factura de servicios públicos.