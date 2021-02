Distribución masiva de alimentos en el Bert Ogden Arena

EDINBURG, Texas- El Banco de Comida del Valle del Río Grande tendrá una distribución masiva de alimentos de emergencia por autoservicio la próxima semana.

La distribución será el miércoles, 24 de febrero de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. en el estacionamiento del Bert Ogden Arena, ubicado en 4900 S. I-69 C en Edinburg. Para entrar, utilicen la calle Alberta.

Se espera beneficiar hasta 3,500 familias en esta distribución. Cabe destacar que es por orden de llegada, hasta agotar existencias.

Quienes acudan para la distribución, deberán de cumplir con lo siguiente: