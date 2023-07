“Dios abrió las puertas del cielo para mí” dijo inmigrante mortalmente atropellado en Brownsville

"Dios abrió las puertas del cielo para mí", esas fueron las últimas palabras de Cristian Jesús Sangroni a su madre, María Rodríguez.

El joven es uno de los 8 inmigrantes que fueron mortalmente atropellados frente al albergue Ozanam, en Brownsville, el pasado 7 de mayo. Durante este incidente, por el que enfrenta cargos George Álvarez (Jorge en español), también resultaron heridos otros diez inmigrantes.

María recién llega a Estados Unidos para recibir las cenizas de su hijo este pasado 29 de junio. La mujer no puede evitar hablar de el sin llorar. No es para menos ya que Cristian apenas tenía 19 años cuando murió, era un joven lleno de ilusiones y con un gran sueño, poder comprar una casa para su mamá. Ese deseo, sin embargo, no se cumplió.

"Cuando me dijeron que mi hijo había fallecido es algo como que me quitaron la vida. Como que tengo que respirar...", dice María ahogada en llanto mientras ruega que Dios le permita soñar con su hijo.El día que le toque partir de este plano terrenal será la mujer más feliz del mundo porque va a estar al lado de su retoño, comenta.

Como si de in presagio se tratara, cada país que su hijo atravesaba, cada estado, ella le decía: 'Hijo "regrésate". Pide que te deporten'.

El día que Cristian murió él la llamó y ella no escuchó el teléfono

"Yo estaba trabajando. Yo trabajé hasta las 5:00 de la mañana, a las 6:14 él me habló y yo no escuché el teléfono y él me puso: 'Bendiciones mami. Te amo mucho. ¿Qué haces mami?' Yo no lo escuche y le contesté hasta las 9:00 y ya había pasado el accidente. Me enteré a las 3:30 de la tarde porque no uso el Face, no tengo Instagram. No me gusta nada de eso.

George, el hombre acusado de causarle la muerte a Cristian se encuentra recluido en la cárcel de Carrizales Rucker, en el Condado Cameron. María dice queda pendiente verle la cara a ese hombre y "preguntarle por qué lo hizo. Nada más que me conteste por que lo hizo. ¿Qué le hicieron ellos? Por que se ve que él le lanzo (el auto). ¿Qué le hicieron ellos para que les echara el carro encima?".