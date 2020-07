Expanden ubicaciones para pruebas de coronavirus en Edinburg

EDINBURG- La ciudad de Edinburg proveyó detalles este lunes detalles de las ubicaciones a donde se estarán administrando pruebas de detección de coronavirus.

A partir del 8 de julio, el Bert Ogden Arena se convertirá en el lugar más grande de Texas donde se administrarán hasta 5,000 pruebas por día. El lugar estará disponible por una semana para la administración de las pruebas de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Conforme a Tony Peña, el asistente al jefe y coordinador estatal de la Región 3 de la División de Manejo de Emergencias de Texas, las pruebas serán gratis y no hay requisito de demostrar síntomas para poder hacerse la prueba.

Las personas deberán registrarse y deberán de imprimir un vale y presentarlo al momento de hacerse el examen, que será un hisopado nasal.

Otro de los sitios móviles se encuentra la preparatoria Robert Vela ubicada en 801 E. Canton Rd. donde se harán pruebas el 10 y 11 de julio. Puedes registrarte en el siguiente enlace: https://texas.curativeinc.com/welcome

En la preparatoria se atenderá a los adultos mayores de 65 años de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 1:00 p.m para el publico general.