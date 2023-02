Destruida la viuda de hombre que murió tras altercado con vecino en Brownsville

Juan Pérez, de 44 años, murió la noche de este sábado 25 de febrero luego de que llegara a su hogar con su esposa, Cinthia Vanesa Pérez, con quien se casó hace solo cinco meses.

Justo antes de perder la vida, Pérez presuntamente sostuvo un altercado con su vecino, Francisco Muñiz, de 47 años, quien fue acusado de asesinato y agresión agravada, por lo que enfrenta $600,000 de fianza.

Aunque la pareja llevaba solo tres meses viviendo en el lugar, tenían planes de mudarse a Corpus Christi. Esos deseos se vieron interrumpidos por esta tragedia que mantiene desconsolada a la viuda.

"Escucho que el señor dispara tres veces y es cuando me doy cuenta de que algo está pasando. Cuando voy rumbo a la puerta, mi esposo entra quejándose de mucho dolor y yo le pregunto: 'Qué pasó'. El no me pudo contestar. El se tiró al piso y se empieza a desangrar", explica la viuda. Los paramédicos llegaron a la escena del crimen 20 minutos después, afirma la mujer. "Al rato llega a la policía, no da paso a que entre la ambulancia porque está con el hombre deteniéndolo", agrega.

La viuda asegura que Francisco Muñiz constantemente disparaba un arma en el patio de su residencia, por lo que los vecinos llamaban a las autoridades. "Has de cuenta que pasaban y decían buenas tardes. Pasaba la policía, hablaban con él y se iban. No sé qué le decía él, por qué no lo detuvieron. Yo tengo tres meses viviendo ahí y si acaso vinieron unas 20 veces. Nunca hicieron nada", agregó Cinthia.

Por su parte, el investigador de la policía, Michael Parker, dijo que "en este momento no podemos comentar en esa situación. Tenemos que revisar el servicio de llamadas de emergencias. No podemos comentar nada en este momento en referencia a eso".

Ahora la viuda de Juan necesita ayuda para los gastos funerarios. Si puede apoyarla comuníquese al (956) 295-1988.