Desesperados en Monte Alto al recibir factura de agua de $614 que aseguran es incorrecta

Vecinos en Monte Alto se encuentran desesperados ya que aseguran que los impuestos que les están cobrando por parte de una compañía de irrigación no son los correctos.

"Yo lo que quiero es que me quiten unos taxes (impuestos) que no van con mi propiedad", dijo María Sánchez junto a su vecina, Cristina. Ellas al igual que decenas de vecinos están tratando de buscar ayuda legal ya que no piensan dar ni un centavo más a la compañía de irrigación.

El problema que enfrentan estas personas se debe a que presuntamente están siendo afectados con unos cobros de impuestos de agua que aseguran no son los correctos. Además, María afirma que le están cobrando por un agua que "no consumen".

"Tengo entendido de que algunas propiedades han sido recogidas a causa de esos taxes. Entonces, está bien doloroso que la gente que no tiene ya la manera de (pagar). Por ejemplo los retirados que ya no trabajamos. Que ganamos por mes un cheque, todavía nos quieren estar cobrando como si somos trabajadores de tiempo completo", añadió María.

En el caso de ella la factura del agua es por $614.17 y tiene la documentación que ha pagado de impuestos. "Yo tengo el comprobante del recibo donde ellos están figurando el aumento de estos taxes para este año y también para los años pasados", dice.

Nos comunicamos con las oficinas de Delta Lake Irrigation District para pedir su reacción en torno a este asunto pero no se han expresado hasta el momento.