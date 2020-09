Desafíos del aprendizaje en línea para estudiantes con discapacidad auditiva

El aprendizaje en línea es un nuevo reto, pero ¿cómo están los estudiantes con discapacidad auditiva superando estos desafíos?

"Nuestros estudiantes requieren un poquito más de atención, porque no pueden oír al 100% o no pueden oír, entonces el papa tiene que estar ahí para ayudarle, te esta hablando la maestra, pon atencion," dijo Idalia Salazar, maestra del distrito escolar de McAllen.

Uno de los grandes retos es tener todo en una misma pantalla, tanto al maestro como al intérprete.

"Tan dependen de las señas y de la voz porque nuestro movimiento de la boca ellos pueden identificar qué es lo que están diciendo y lo conectan con tu seña," sostuvo Priscilla Rodríguez, maestra certificada en enseñanza a personas sordas del distrito escolar de McAllen.

Algunas maestras se las ingenian no solo para captar la atención, sino también para ayudar a sus alumnos en su aprendizaje.

"Entonces los niños pueden ver esto, donde estoy dando clase mi intérprete me ayuda y cuando tengo que dar clase, apunto, explico, tengo mi diccionario, de señas y los niños lo tienen también y ahí estamos dándole clases," dijo Salazar.

Y aunque de manera remota, ambas maestras aseguran que todos los días buscan que sus estudiantes se sientan como si estuvieran cerca.

"Aquí estamos, los seguimos queriendo los extrañamos mucho y no duden que vemos todo el empeño que están haciendo. Día a día. We’re here together, we love you," expresó Rodríguez .