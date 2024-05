Departamento del Trabajo afirma que Taquería Tepeque pagó menos de lo debido a 19 empleados

Investigadores de la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de EE.UU. descubrieron que dos sucursales de la Taquería Tepeque le pagaron menos de lo requerido por ley a 19 empleados, informó el Departamento del Trabajo Federal.

Los trabajadores recibieron 37,329 dólares por salarios atrasados e indemnización por daños y perjuicios.

Los comercios señalados fueron la Taquería Tepeque n.º 1, que es propiedad de Blanca Rosa Amezcua, y la Taquería Tepeque n.º 2, que es propiedad de Jaqueline Chacón, hija de Blanca Rosa Amezcua, y gestionada por Blanca Rosa Amezcua.

Según un comunicado, ambos negocios infringieron la ley federal al remunerar a cocineros, camareros y gerentes no exentos un salario por hora por todas las horas trabajadas y no pagar la tarifa requerida de tiempo y medio por las horas superiores a 40 en una semana laboral. Además, el patrono no mantuvo los registros exigidos por el gobierno federal.

"Los patronos son legalmente responsables de contabilizar y pagar a los empleados por todas las horas trabajadas, incluyendo el pago de tiempo y medio por todas las horas de más de 40 en una semana de trabajo", dijo la directora de distrito del Departamento del Trabajo Federal Cynthia Cantú Flores, en McAllen, Texas.

"Los empleadores son responsables de conocer la ley y cumplirla. El Departamento de Trabajo de EE.UU. ofrece muchos recursos en línea para explicar las obligaciones de los empleadores y los derechos de los trabajadores", añade Cantú.

En 2023, la División de Salarios descubrió que se debían más de 29 millones a casi 26,000 trabajadores del sector de restaurantes. El 10 de enero de 2024, el departamento publicó una norma definitiva, que entró en vigor el 11 de marzo de 2024, por la que se revisan las directrices del departamento sobre cómo analizar quién es empleado o contratista independiente, según la Ley de Normas Razonables de Trabajo.