Denuncian mal olor en un vecindario en Mission

MISSION- Residentes de la calle Jewel Dr. en Mission denuncian un fuerte olor que por meses los ha atormentado ya que afirman no explicarse de dónde proviene y temen por su salud.

“Yo tengo un récord de mi familia que estamos enfermos de pulmones, y sí me preocupa un poco y me gustaría que nos ayuden a resolver que es lo que está pasando,” dijo Juana Rodríguez Ruelas.

Varios comentaron que han tenido que soportar los olores por meses.

“Ese olor huele como a carne, cabello, no sé. Pero es un olor feo, a mí me dijeron, no sé si sea verdad, que ahí están quemando las cosas del hospital. ¿Por qué están quemando aquí las cosas del hospital? que se vayan allá al monte donde no hay gente,” expresó Guillermina Méndez.

Niños, mujeres embarazadas y decenas de residentes respiran este aire que hasta el día de hoy no saben de dónde proviene.

“Que tienen los niños que soportar ese olor, y por qué mujeres que están en embarazo tiene que aguantarlo. Creo yo que es preocupante, a lo mejor para la gente que lo está quemando no sabe, pero aquí hay gente que se puede enfermar,” opinó María Delgado de Hernández.

Noticias Telemundo 40 fue testigo del humo y del olor del que comentaron los vecinos, por lo que nos comunicamos con la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés).

Mediante un comunicado, TCEQ confirmó que dicho olor proviene de la planta de Royal Concrete Products LLC., la cual actualmente investigan.

“La oficina de la región de Harlingen de TCEQ recibió una queja en la que se alegaban olores molestos de la planta Royal Concrete Products LLC. TCEQ inició una investigación el 2 de septiembre del 2020. La investigación está en curso,” indicó TCEQ en un comunicado.

Noticias Telemundo 40 se comunicó con la compañía Royal Concrete Products LLC. sobre las denuncias y aún se estamos a la espera de una respuesta.