Decepcionado dueño de tienda en Brownsville al ser víctima de robo por tercera vez

Durante esta época festiva es común que los crímenes aumenten, en especial los robos, y la ciudad de Brownsville un negocio ya se han visto afectado.

Precisamente la mañana de este pasado miércoles Pedro Alvarez, un empresario local, se percató que una vez más su tienda había sido blanco de los ladrones. El asegura sentirse decepcionado de las autoridades.

"Si somos realistas, no va a pasar. En el centro nunca pasa nada. No hay rondines, no hay policías en bicicleta. No hay nada. Sabemos que en realidad no va a pasar nada. Por más denuncias que uno pueda poner, no va a pasar nada", lamenta Alvarez.

El empresario, además, opina que es importante que las autoridades hagan algo con los vagabundos que se encuentran en las calles del centro. "Creo que deberían de implementar algo, sacar a las personas que están malitas de su cabeza. Hay mucha gente indigente en el centro", añade.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Ya son tres veces que Alvarez se ha visto afectado por un robo en su tienda.

"Realmente sí porque pagas impuestos. Está la ciudad sobre los permisos, sobre pagar impuestos, sobre estar al corriente y te pasan estas situaciones donde no se ve reflejado lo que estás pagando", dice el empresario.

Por su parte, la portavoz de la Policía señaló que es importante que se reporte cualquier incidente para que los investigadores puedan actuar de forma eficaz.