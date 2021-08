El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con J. Gonzalez Injury Attorneys. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo McAllen. Haz clic aquí para conocer más sobre J. Gonzalez Injury Attorneys.

Navegar el sistema legal no es una tarea fácil, especialmente si recientemente has sido víctima de una lesión personal, como un accidente automovilístico, negligencia médica o un accidente laboral. Si tienes la intención de luchar contra las compañías de seguros, algo que tener en cuenta son los llamados "cazadores de ambulancias".

Los cazadores de ambulancias, también conocidos como "corredores", "cappers" e incluso "investigadores", son personas contratadas por abogados con un objetivo: encontrar nuevos clientes. Esta forma de engaño está prohibida en los Estados Unidos y se suele considerar como un delito grave de tercer grado en Texas. Aunque pueda parecer un servicio útil, estos abogados se aprovechan de los clientes durante momentos muy vulnerables de sus vidas.

Aquí, explicamos por qué es importante evitar posibles cazadores de ambulancias y cómo hacerlo.

Señales para tener en cuenta

El término "cazadores de ambulancias" proviene de aquellos que literalmente persiguen ambulancias hasta el hospital para hablar con las víctimas que están siendo atendidas. Los cazadores generalmente obtienen información de los escáneres de la policía y rastrean a las víctimas haciéndose pasar por investigadores, tratando de obtener detalles.

Entonces, ¿cómo puedes saber si un cazador de ambulancias se está aprovechando de ti? Hay algunas señales a tener en cuenta, como:

Contacto no deseado en el hospital, por teléfono, correo electrónico o redes sociales para ofrecer una "evaluación gratuita del caso"

Una propuesta que incluye un monto de pago y un plazo para obtener el dinero sin discutir las lesiones o los registros médicos

Ser abordado personalmente o a través de un familiar, incluso después de expresar claramente no querer ser contactado

Comunicación no deseada que implique coerción, acoso o intimidación

Por qué es importante rechazar a los cazadores de ambulancias

Los cazadores de ambulancias y quienes los contratan no se preocupan por tu bienestar y pueden hacer más daño que bien. Estos abogados se están aprovechando de víctimas vulnerables que pueden sentirse abrumadas durante un momento difícil o que pueden estar bajo la influencia de medicamentos y sienten que no tienen otra opción mas que aceptar una representación que no se ajusta a sus necesidades.

Las prácticas poco éticas de estos abogados simplemente reflejan el tipo de trabajo que hacen, buscando tomar atajos y poner sus necesidades antes de las de los clientes. Al final, están dispuestos a hacer dinero rápido y pasar al siguiente caso, a expensas de la compensación de la víctima.

Cómo encontrar al abogado adecuado

Entonces, ¿a quién deberías contratar, si no es un abogado recomendado por un cazador de ambulancias? Primero, evalúa si realmente necesitas uno. No debes sentirte presionado para contratar a un abogado. Un caso en el que puede ser necesario es cuando las facturas médicas y la pérdida de ingresos son sustanciales y el seguro no colabora.

Al evaluar a los posibles abogados, asegúrate que:

Sean éticos y vayan a defender tu caso, luchando por tus mejores intereses

No garantizan ciertos resultados, especialmente grandes recompensas en efectivo

Tengan experiencia con tu tipo de caso

No afirman ser especialistas sin la certificación adecuada

Hablar con un abogado experto sobre tu caso puede ayudarte a determinar la mejor representación. Los abogados de J. Gonzalez Injury Attorneys pueden ayudarte a evitar ser engañado y poner tus necesidades en primer lugar. Haz clic aquí para obtener más información J. Gonzalez Injury Attorneys.