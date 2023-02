Cuidado al calentar su hogar y evite generar un incendio

El frío llegó y seguramente usted ya encendió la calefacción en su hogar. Pero tenga cuidado, durante esta época aumentan los incendios generados por fuentes alternas de calor.

Algunas de estas fuentes de calor pueden ser peligrosas y hasta tener consecuencias letales. Como explica Francisco Cavazos, investigador de incendios de Mission, “cosas como el asador, el carbón que traen para adentro, que comienzan a quemar o las estufas prendidas... todo eso causa monóxido de carbono y con eso puede morir la gente”. Usar braseros, leña y la estufa no es recomendable, a esto le llaman el “asesino silencioso” ya que el monóxido de carbono no tiene olor ni color.

A la hora de calentar el hogar hay que tomar en cuenta los riesgos, destaca Juan Angel Gloria, segundo comandante de Bomberos de McAllen. “Entendemos que hay áreas rurales donde posiblemente esas son las únicas manera de calentarnos pero hay que tomar en cuenta los riesgo y hay que proteger a nuestra familia”, añade. Por tal motivo, los bomberos hacen un llamado a tener cuidado con estas fuentes alternas de calor.

Cavazos explica que “tener las estufas prendidas con las mechas, si usa gas, no importa de qué tipo, va a tener monóxido de carbono”. Autoridades señalan que las fuentes de calor son la segunda causa de muerte por incendios y si piensa usar un calentador de espacio no lo deje desatendido, no use una extensión para conectarlo, si el cable está caliente apague el calentador y desconéctelo, al igual que elimine pelusa y polvo de los calentadores.

En caso que vaya a utilizar un generador, lo debe colocar en el exterior del hogar y tomar en cuenta la dirección del viento para que el escape del motor no vaya a ingresar a nuestro hogar, puesto que esto sería un riesgo de inhalación.

También es muy importante verificar que su detector de humo funcione ya que este le alertará en caso de un incendio.