COVID-19 le arrebata su casa, su auto y termina postrada en una cama

A Verónica Ruiz, residente en el Valle del Río Grande, el COVID-19 le arrebató mucho más que su salud, perdió su casa, su auto y la posibilidad de regresar a trabajar para poder sacar adelante a su única hija.

Por más de seis meses la mujer estuvo hospitalizada, cuatro de ellos en Cuidados Intensivos, luego de que contrajera la enfermedad "mientras trabajaba en una taquería". Todas sus compañeras de de labores enfermaron, pero fue ella la que se llevó la peor parte.

Ahora Verónica pasa los días postrada en una cama, sin poder mover sus manos ni sus pies. El COVID-19 la atacó en julio del año pasado y aunque le ganó la batalla a la enfermedad, aún padece las consecuencias.

"Me afectó mucho a mis pulmones. Me afectó mi corazón. Tuve tres paros cardíacos. En uno de esos paros me fui por tres minutos. Gracias a Dios que me dio otra oportunidad", explica con dificultad Verónica.

"Ella se empezó a mejorar. Yo hablaba con ella y le decía que ahí estaba con ella. Entonces el 4 de noviembre a las 3:00 de la tarde,ella abrió los ojos", recuerda Carla Ruiz, hija de Verónica.

Con lágrimas la joven, quien apenas está en la preparatoria recuerda los difíciles momentos vividos en el hospital. Ya afuera la situación no mejoró. Sin importar el estado de su enfermedad la desalojaron de su casa y no tiene dónde vivir.

"Ella (Carla) quiere ayudar a su mamá, pero no hay forma de que ella ayude a su mamá. Está muy niña y no tiene armas para salir adelante. Yo no la puedo dejar sola", explica Mónica Ruiz, amiga de Verónica.

Mientras tanto, a Verónica y a su hija le están dando posada en un cuarto hasta que recibir un milagro que les devuelva lo que tenían.

Si desea ayudar a esta familia con alguna aportación económica puede comunicarse al (956) 904-7066. En estos momentos necesitan pañales y donaciones para medicamentos, que es lo más urgente.