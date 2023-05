Construye casa de sus sueños en Río Grande City y el drenaje se convierte en su pesadilla

Una familia en Río Grande City compraron un terreno para construir la casa de sus sueños pero este tenía un detalle: no contaba con el drenaje adecuado para una residencia, algo que creían se solucionaría con el tiempo pero para su sorpresa es algo con lo que aún siguen batallando.

Ellos pensaron que con el tiempo ese servicio llegaría hasta su propiedad y como han construido poco a poco, creyeron esto ayudaría. Pero ahora la casa está casi concluida y no pueden vivir en ella pues no tienen las instalaciones para utilizar lo más básico como el baño y la cocina.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Margie Moreno dice adquirieron el terreno hace tiempo y cuando empezaron a construir, afirma solicitó los debidos permisos a la ciudad. "Y cuando yo empecé a construir, cuando pagas el servicio, tengo entendido que ellos vienen y checan eso también. Ellos me hubieran dicho vas a batallar para eso, yo nunca hubiera hecho la casa", explica.

Ella se refiere al hecho de no tener drenaje en su casa, la cual poco a poco han ido construyendo. "Cada income se meten aquí a la casa. Los cheques de estímulo se meten aquí a la casa también porque yo no quise sacar préstamo ni nada de eso", añade.

La propiedad adquirida por Margie era previamente parte de un terreno más grande el cual fue dividido en tres. En una parte ya había una casa, la cual cuenta con tanque séptico que se utiliza cuando no hay drenaje pluvial. Pero los otros dos terrenos no contaban con nada cuando se pusieron a la venta.

Pero al tomar tanto tiempo la construcción, ella asumió que eso se solucionaría. Al ver que no fue así, optó por llamar a un especialista para instalar un tanque séptico en el patio de su casa. Instalación que se realiza por debajo de la tierra.

"Ya cuando vino el señor a revisar me dijo que no me lo recomendaba que porque no hay mucho espacio y al momento de empezar a escarbar se iba a hacer un mugrero", dice Margie.

Ella volvió a consultar en la ciudad y al parecer existía el proyecto de finalmente conectar el servicio en su colonia. Lo que la dejaba en un predicamento. "Y luego ya si vienen ellos en un futuro pues tendría que volver a sacar todo otra vez",

Esto representaría una inversion de mas de cinco mil dolares que afirma no sabe por cuanto tiempo utilizaría, lo que la deja con una casa casi concluida pero en la cual no puede vivir.

"Ahí la tenemos no más de adorno. No nos podemos venir a mover aquí, lamenta la mujer. Sin baño, sin cocina ni lavamanos, pues no se pueden usar por la falta de drenaje. Y encima de todo eso, cuando le empezaron a llegar los recibos de servicios, le cobraban drenaje. "Yo les hablé y les dije por qué voy a pagar drenaje si yo no tengo drenaje", dijo.

La ciudad eliminó esos cobros pero del drenaje hasta el momento no se ha instalado. Telemundo 40 responde contactó al administrador de la ciudad, Noé Castillo y nos respondió que siempre están "buscando la manera de mejorar la infraestructura en la ciudad. Hay opciones para este caso especifico las cuales ya discutimos con el dueño de la propiedad. Estaremos buscando fondos para mejorar esa area muy pronto”.

En efecto hablaron con Moreno para informarle que no tenían fondos que debía que esperar. Proyectos como este pueden llegar a costar millones de dólares y Moreno dice entender la situación. Sin embargo, afirma que espera que esta sea una de las prioridades de la ciudad, pues no es la única afectada.