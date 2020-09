Mujer afirma que fue discriminada tras recuperarse de COVID-19

Después de contraer y vencer el coronavirus, una residente de Puerto Isabel contactó a Noticias Telemundo 40 para contar su experiencia de rechazo y discriminación que afirmó haber vivido.

Laura Patricia Pérez, quien se recuperó de COVID-19, y no solo tuvo que luchar contra la enfermedad, sino que ahora también lucha contra el estigma que esta le trajo.

Un mes después de haberse recuperado del virus, Laura fue a realizarse unos estudios de rayos x, pero sintió que el trato que le dieron no fue el adecuado.

"Y me dijo, tú fuiste positiva en COVID y le dije sí, tú tienes un papel donde diga que ya estás “limpia”", contó Pérez.

Laura es una de las más de 45,000 personas en el Valle del Río Grande que se han recuperado de coronavirus. Pero como ella, muchas personas lidian con otro problema: el rechazo y la discriminación.

"Me sentí humillada, me sentí discriminada, me sentí, enojada, frustrada," expresó Pérez.

De acuerdo con el terapeuta Eduardo Acosta, esto sucede por miedo.

"Cuando hay una crisis la primera reacción es miedo y miedo irracional, esto da a nacer este tipo de discriminación," sostuvo Eduardo Acosta, terapeuta de Piña & Acosta Psicólogos Asociados.

Laura, con 51 años, dijo que nunca había sentido algo así.

"Es una enfermedad muy grave, muy cruel. Una enfermedad que ataca a los pulmones y tu cuerpo te lo debilita, pero a la vez, quedamos asustados, traumados, mi mamá falleció y después de eso tener que enfrentar a la sociedad, enfrentar salir a la puerta y hacer mi vida, porque la vida sigue," compartió Pérez.

Además, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades tienen en su página web una pestaña dedicada para las personas que están sufriendo discriminación, y la información incluso está disponible en español.