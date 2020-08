Congresista busca asignar fondos para contratar a más jueces de inmigración

Debido al COVID-19 algunos procesos migratorios se han visto afectados y expertos dicen que los trámites se están demorando más tiempo del estimado, por lo que el congresista Henry Cuellar ha solicitado que se contrate a más jueces para agilizar el proceso.

A pesar de que traer más personal podría agilizar el proceso, un abogado de inmigración afirmó que también podría llegar a agilizar el proceso de deportación para muchos.

Cuellar dio a conocer por redes sociales un proyecto de ley donde se ordena la contratación de 100 nuevos jueces de inmigración.

"Voy a pelear por esos jueces, voy a pelear, pero quiero que los jueces se pongan a trabajar los que no están trabajando, el dinero para el espacio, el dinero para los jueces eso ya está hecho," dijo el congresista.

Al momento hay más de 1.2 millones de casos a la espera de ser revisados por un juez de inmigración, de las cuales 189,000 de ellos son de Texas.

"La espera nacionalmente es de 759 días para tener una audiencia. En Texas está más alto es de 793 días para tener una audiencia," aseguró Cuellar.

Por otro lado, el abogado de inmigración Alex Martínez, dijo que los jueces no cuentan con el apoyo necesario para ejercer su función a su totalidad.

"No tienen abogados que los estén apoyando, se comparten a un asistente y no pueden de forma ética proceder con el caso ya que no lo han podido estudiar porque tienen una carga demasiada alta de los casos que los impide en proceder de forma ética," sostuvo Martínez

Conforme al abogado Martínez, el incremento de jueces de inmigración podría ser una navaja de doble filo.

"Sí puede ayudar a muchas personas, en especial a residentes permanentes que han cometido un delito y que están en proceso de deportación. Pero, para muchas personas que están aquí de forma indocumentada que no califican para las muy pocas opciones migratorias para detener una deportación, pues va a ver un incremento fuertísimo en la cantidad de gente deportada," expresó Martínez.

Martínez señaló que lo que se necesita es una reforma migratoria comprensiva y no solo la contratación de más jueces de inmigración.