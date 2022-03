Conductores en Texas están violando la ley con sus placas sin saberlo

En Texas existe una ley que muchos conductores desconocen que prohíbe se coloque cualquier objeto que cubra la placa de los automóviles. El problema es que muchas personas utilizan un marco para protegerla e incluso le colocan un protector de acrílico para evitar que se dañe. Sin embargo, ambas prácticas son ilegales y la policía prodría multarlo.

Usted no puede cubrir la placa de su vehículo de ninguna manera. Como explica Reynaldo Sepúlveda, teniente de la Policía de Edinburg, “no puedes tener algo que tape donde dice “Lone Star State” o donde dice “Texas”. No puedes tener algo ahí que lo cubre y no lo podamos ver”. Hacerlo implica que puede recibir una multa de $200.

Pero son muchas las personas que desconocen esto. “Pues no, no sabía”, dice con cierta sorpresa Adrián quiroga, cuya placa de su vehículo tiene un marco. "No sabía que existía esta ley", agrega.

Como él, muchos otros conductores desconocen de esta ley. El teniente Sepulveda dice es común que las personas no conozcan de esta ley. Sin embargo, aclara que "es la responsabilidad de la gente saber que no pueden poner esas cosas” en las placas.

¿Qué dice la ley en Texas sobre las placas?

El título 7 del código de transporte de Texas señala que no se puede alterar u oscurecer la placa de un vehículo.

Está prohibido colocar material reflectante o luces encima o debajo de la placa.

Se prohíbe el uso de calcomanías, símbolos, insignia o una capa que impida la visibilidad de la matrícula.

Pero este tipo de accesorios, los marcos, se venden en múltiples tiendas. No es ilegal venderlas ni comprarlas, pero sí ponerlas en tu vehículo.

El teniente de la Policía de Edinburg explica que también es contra la ley descuidar su placa. “Si las placas están sucias y no podemos ver, entonces es una multa también”, añade.

Para conocer más sobre esta ley ingrese a statutes.capitol.texas.gov.