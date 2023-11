Conductora entra con auto a restaurante en Edinburg al chocar contra pared

Tremendo susto se tuvieron que haber llevado todos los que se encontraban dentro de El Patio Café, en Edinburg, la tarde de este pasado martes 14 de noviembre cuando un vehículo chocó contra una de las paredes del restaurante logrando ingresar con el vehículo a su interior.

Los daños ocasionados por la conductora, quien también es clienta del local, fueron considerables ya que el auto blanco destruyó todo a su paso, dejando un gran hueco en una de las paredes. Justo al lado de donde ingresó el coche se puede leer la palabra "welcome", que en español significa bienvenido.

"Como a eso de las 4:00 pm se metió un coche dentro del restaurante. La muchacha no sé en qué estaría pensando en ese momento. Pero después nos dimos cuenta que era una clienta, conocida de nosotros", relató una de las dueñas del restaurante.

Precisamente ella se encontraba al lado de donde entró el vehículo. "En ese momento yo nada más volteo a ver qué es lo que está pasando. Veo que es ella y me muevo porque viene cayéndose la pared y me muevo. Me alcancé a golpear el codo pero me lancé sobre la mesa", agregó la mujer.

Por su parte, las autoridades investigan el asunto para adjudicar responsabilidades por lo ocurrido.