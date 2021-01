Condado Starr extiende otra vez su orden de resguardo con toque de queda

RIO GRANDE CITY, Texas - Autoridades del condado Starr informaron que ya dio inicio una nueva orden de emergencia con toque de queda y con orden de permanecer en casa.

La orden de emergencia entró en efecto a las 12:01 a.m. del 13 de enero, y sigue vigente hasta las 11:59 p.m. del 31 de enero, a menos que sea modificada, extendida o rescindida.

Bajo esta orden, seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas, seguirán las limitaciones de reuniones en persona, así como las capacidades de negocios al 50%, a menos que la tasa de hospitalización por COVID-19 sea inferior al 15% por más de siete días consecutivos.

En la orden también se especificó que seguirá toque de queda de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. para personas menores de 17 años y de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. para adultos de mayores 18 años, por lo que no se debe salir en esas horas a menos que sea una emergencia.

Los residentes de dicho condado podrán realizar actividades esenciales guardando los seis pies de distancia y siguiendo los protocolos de seguridad.