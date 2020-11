RIO GRANDE CITY, Texas - El juez del condado Starr, Eloy Vera, informó este pasado viernes que ya dio inicio una nueva orden de permanecer en casa.

Además, indicó que será obligatorio el uso de mascarillas, que seguirá las limitaciones de reuniones y habrá cambios en las capacidades de negocios.

La orden de emergencia entró en efecto a las 12:01 a.m. del 2 de noviembre, y sigue vigente hasta nuevo aviso.

En el comunicado también se especificó que habrá toque de queda de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. para personas menores de 17 años y de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. para adultos de mayores 18 años, por lo que no se debe salir en esas horas a menos que sea una emergencia.

Los residentes de dicho condado podrán realizar actividades esenciales guardando los seis pies de distancia y siguiendo los protocolos de seguridad.