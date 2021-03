Condado Hidalgo lanzará registro en línea para todas sus clínicas de vacunación

El juez del condado Hidalgo, Richard Cortez, anunció en la tarde de este lunes que residentes del condado podrán registrarse en línea para programar una cita y así recibir la vacuna contra el COVID-19.

Este sistema de registro iniciará a las 9:00 a.m. del martes, 23 de marzo y permitirá que las personas puedan inscribirse para recibir la vacuna de Moderna en cualquiera de las clínicas que son organizadas por el condado.

Autoridades informaron que, una vez el registro de una clínica en particular llegue a su capacidad, el sistema no aceptará inscripciones. No obstante, exhortan a los residentes a seguir verificando el sistema con frecuencia ya que quienes se inscriban pueden cancelar sus citas y, por ende, dejarían ese espacio disponible.

Las clínicas de vacunación del condado Hidalgo estarían operando de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y los viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Dicho sistema permite a los residentes a programar citas para ellos o de parte de otras personas, especialmente quienes no tengan acceso al internet. El límite de citas es hasta dos personas por registrante. Además, le enviará recordatorios electrónicos para la cita de segunda dosis un día antes de la fecha programada.

Para programar una cita en línea, haz clic aquí.