BROWNSVILLE- El juez del condado Cameron, Eddie Treviño Jr., informó este lunes que ha extendido la orden de emergencia que incluye toque de queda, uso obligatorio de mascarillas, limitaciones de reuniones y capacidades de negocios.

Dicha orden de emergencia entra en efecto a las 12:01 a.m. del martes, 10 de noviembre y continuará hasta la medianoche del miércoles, 2 de diciembre, a menos que sea extendida, modificada o terminada.

Todos los residentes y visitantes del condado mayores de 10 años deberán seguir usando las mascarillas en todo momento, salvo ciertas excepciones, y las reuniones de mas de 10 personas quedan prohibidas.

También sigue vigente el toque de queda de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. para personas de 17 años o menos y de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. para adultos de 18 años o mayor.

En esta orden, los bares y establecimientos similar podrán continuar operando al 50% de su capacidad, respetando el uso de cubrebocas en todo momento, salvo para el consumo de comida y de bebidas y acatando la hora de cierre a las 11:00 p.m.

Los dueños y empleados de este tipo de negocio deberán acatar las guias delineadas en el documento "Open Texas" y de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas.