Compró boleto ganador de 2 millones de dólares en Austin y está por perder premio

El tiempo se acaba para poder cobrar los 2 millones de dólares que una persona ganó al comprar un boleto de Powerball para el sorteo efectuado el pasado 10 de abril, informó la Lotería de Texas en un comunicado.

El boleto fue adquirido en C Mart, situado en el 7007 de Village Center Drive, en Austin. Sin embargo, el premio de 2 millones de dólares no ha sido reclamado y caducará el próximo lunes 7 de octubre si no se valida antes de la fecha límite.

El boleto ganador acertó los cinco números de la bola blanca sorteados (6-7-12-24-36), pero no el número Powerball rojo (15).

Si elige reclamar el premio en persona en cualquier centro de reclamos de la Lotería de Texas®, el titular del billete debe reclamar el premio antes de las 5:00 p.m. hora local del lunes 7 de octubre. Los horarios de atención de algunos centros de la Lotería de Texas pueden cambiar inesperadamente, por lo que se recomienda consultar texaslottery.com para obtener actualizaciones.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

El poseedor del billete también puede reclamar el premio por correo. El billete, junto con un formulario de reclamación, debe llevar matasellos con fecha anterior o igual a la fecha de vencimiento del billete del 7 de octubre y debe enviarse por correo a:

Comisión de Lotería de Texas

ATTN: Centro de Reclamaciones de Austin

PO Box 16600

Austin, TX 78761-6600

Por favor, espere de 4 a 8 semanas para que las reclamaciones por correo sean procesadas.

"Esperamos celebrar al jugador de la Lotería de Texas que se convirtió en ganador de un premio de $2 millones en el sorteo Powerball del 10 de abril de 2024", dijo Ryan Mindell, director ejecutivo de la Lotería de Texas, en un comunicado. "Animamos a nuestros jugadores de Powerball a echar otro vistazo a sus boletos, y si sus números coinciden, firmar el reverso del boleto antes de reclamar su premio en un centro de reclamo de la Lotería de Texas", añadió.

El poseedor de un boleto pierde todo derecho a reclamar un premio de un juego sorteado después de la expiración del día 180 posterior a la fecha del sorteo. La fecha límite puede extenderse por un período de tiempo para cierto personal militar elegible. Los premios no reclamados revierten al estado para programas autorizados por la Legislatura de Texas.