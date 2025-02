Interés por comprar gallinas no disminuye como opción ante alto precio de huevos

El interés de residentes en el Valle del Río Grande de adquirir gallinas como opción al aumento en el precio de los huevos parece no disminuir, ya que tan reciente como el pasado fin de semana personas permanecieron varias horas en una larga fila en Weslaco para poder comprar estas aves.

“Estoy aquí desde las nueve de la mañana. Llevo casi cuatro horas esperando para comprar unas gallinitas para ahorrarme unos centavitos, por el precio de los huevos y como está la economía ahorita”, compartió José Molina.

A algunas de las personas les preocupa que por factores como la gripe aviar, razón por la que muchísimas gallinas han sido sacrificadas; escasee este producto y que su desayuno no sea el mismo.

“Vengo a comprar gallinas porque me gusta mucho el huevo de rancho y se está escaseando el blanquillo. No vaya a ser que se acabe y ya no haya, entonces vengo a comprar”, dijo Raúl del Angel.

El pasado sábado todas las aves se vendieron y por los corrales quedaron vacíos. Sin embargo, Daniel López, dueño de Three Kings Poultry, en Weslaco, explica que esta semana tendrían más animales para la venta.

El precio promedio de la docena de huevos alcanzó el pasado mes de enero una cifra récord en Estados Unidos, casi los cinco dólares.