Compañía se defiende de acusaciones de no respetar normas contra el COVID-19

ISLA DEL PADRE SUR- Tras circular en redes sociales el video de un barco de la compañía Isla Tours and Captain Murphy’s en la Isla del Padre Sur, donde un grupo de personas a bordo celebraban sin que se les observara practicando el distanciamiento social o usando cubrebocas, la compañía del barco dio una reacción.

"Hemos recibido mucha negatividad, pero también mucho apoyo de la comunidad," dijo Lisa Graves, directora de operaciones de Isla Tours, y quien afirmó que la compañía está siendo atacada.

El barco que salió en el video tiene una longitud de 67 pies. Graves afirmó a Noticias Telemundo 40 que, al momento que fue captado el video, estaba a la mitad de su capacidad de 90 personas.

Aun así, la ciudad de la Isla del Padre sur le impuso una multa a Isla tours y Captain Murphy’s.

"Es un hecho, porque como pueden ver hay un barco detrás de nosotros que acababa de pasar y no todos tienen mascarillas," comentó Graves. "Hay otras cuatro compañías que están haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué estamos siendo condenados por algo que los demás también hacen?", cuestionó.

Graves añadió que están siguiendo protocolos de seguridad.

"Las mascarillas son requeridas. Claro, tenemos unas a la venta, pero si no puedes comprar una, te la regalamos. Tenemos estaciones de sanitización aquí y también en el barco, preguntamos si alguien se siente enfermo y no al 100% que no se suba a la embarcación. No revisaremos la temperatura, pero de ser necesario, lo haremos," explicó Graves.

Al igual que otros negocios, Isla Tours fue impactado por la pandemia y el cierre económico.

"Tuvimos que despedir a varios empleados. Algunos de los que siguen aquí llevan 13 años trabajando y tienen familias que mantener y queremos que sobrevivan," dijo Graves.

Esperan que las imágenes y la reacciones no sigan afectando el negocio ya que quieren seguir brindando sus servicios a la comunidad y a los turistas.