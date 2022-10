Comerciantes comienzan a regresar a sus puestos en la pulga Donna-Weslaco

Tras el incendio que arrasó con gran parte de la pulga de Donna-Weslaco hace tres meses, este pasado domingo 16 de octubre finalmente reabrió y vendedores regresaron a trabajar. Los comerciantes vuelven después de haberlo perdido todo el pasado 16 de julio y no pueden disimular su alegría por este comienzo que promete traer nuevas cosas.

Después de tres meses de reconstrucción por el voraz incendio que consumió la mayoría de negocios, poco a poco se han ido recuperando. "Como verán ahorita son cuartitos que están poniendo, pero con ese entusiasmo de volver a agarrar fuerza de nuevo", indicó Luz M. Barrón, quien trabaja en la pulga.

Tanto para comerciantes como para clientes es una alegría saber que el lugar del que dependen decenas de familias para sobrevivir, ya se está levantando. "Tengo años de estar viniendo aquí. Yo venía los sábados o los domingos y me da tristeza y todo lo que pasó, que se quemó todo. No digo que todo, verdad, pero la mayoría de la gente, pobrecitos, Dios los bendiga. Y ahorita que entré, miré varios que tenían sus talleres alrededor y ahora todavía están aquí, y eso me da gusto, que sigan para adelante. ¿Pues qué le hace uno?", comentó Macedonio Aguilar Jr.

El ánimo de todos los comerciantes es alto y dicen estar agradecidos de que la tragedia sucediera en el verano en lugar que durante la temporada, cuando hay más clientes. "Somos el mercado de pulgas más antiguo del Valle y vamos a mantener esa reputación. El proceso de seguro nos impidió comenzar con la limpieza antes, pero en realidad estaríamos abiertos desde mucho antes", afirmó Dania Escalante, quien también trabaja en la pulga.

Este nuevo comienzo en la pulga Don-Wes promete traer cosas nuevas como un bar y loncheras. "Pues es de gran alegría saber que a las personas que vienen de afuera, que son como los winter texans, que son los que vienen a apoyar, dan ganas de verlos de nuevo las caras de ellos, de esa felicidad que vienen de nuevamente, relató Luz M. Barrón, quien trabaja en la pulga.

Y con optimismo, trabajando juntos y ayudándose unos a otros, esperan tener una gran reapertura oficial el próximo 12 de noviembre.

