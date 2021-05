Clínicas de vacunación contra COVID-19 en el Valle del Río Grande

VALLE DEL RÍO GRANDE, Texas - Ciudades, distritos escolares y departamentos de salud siguen uniendo esfuerzos para vacunar a todas las personas elegibles a ser inmunizadas contra el COVID-19.

A continuación, te presentamos una lista con fechas, horarios y ubicaciones de las clínicas de vacunación.

SAN BENITO

Oficina de LUPE

893 S. Sam Houston Blvd. Suite B

jueves, 6 de mayo de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Allí se administrará la vacuna de Moderna. No se necesitan documentos, solo debe de tener 18 años o más. Para obtener más información, llama al 956-200-2393.

BROWNSVILLE

Interdisciplinary Academic Building UTRGV Brownsville

martes, 4 de mayo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

No se requiere cita o registrarse con anticipación. Solo debe de llevar una identificación con foto.

BROWNSVILLE

Rosas Medical Clinic

704 Paredes Line Rd., Suite A

lunes, 3 de mayo a jueves, 6 de mayo de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

viernes, 7 de mayo y sábado, 8 de mayo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

No se necesita hacer cita. Las vacunas que se estarán administrando será las de Pfizer, por lo que cualquier persona mayor de 16 años es elegible. Para más información, puedes llamar al 956-831-7111.

MCALLEN

Centro de Convenciones de McAllen

700 Convention Center Blvd.

jueves, 6 de mayo de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

De 7:00 a.m. a 1:00 p.m. se administrará la segunda dosis de la vacuna Moderna para quienes se vacunaron en el Centro de Convenciones de McAllen el 8 de abril. Mientras tanto de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. se administrará la vacuna de Johnson and Johnson.

Para agilizar el proceso de vacunación, la ciudad de McAllen exhorta a las personas a completar la documentación requerida accediendo a este enlace: Moderna COVID-19 Vaccine EUA Fact Sheet for Recipients and Caregivers (mcallen.net)

Quienes se vacunen en este día y durante el mes de mayo en el Centro de Convenciones de McAllen, recibirán admisión gratis al museo IMAS.

EDINBURG

Edinburg Conference Center at Renaissance

118 Paseo Del Prado

lunes, 3 de mayo a viernes, 7 de mayo de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

No se requiere hacer cita, solo debe de presentarse con una identificación con foto. Las vacunas que se estarán administrando son las de Pfizer, por lo que está abierto a cualquier persona mayor de 16 años.

MERCEDES

Gimnasio de la preparatoria Mercedes High School

1200 S. Florida Ave.

miércoles, 5 de mayo de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Se administrarán vacunas de Moderna para personas mayores de 18 años y vacunas de Pfizer para personas mayores de 16 años.

EDCOUCH

Departamento de bomberos de Edcouch

200 W. Santa Rosa Ave.

miércoles, 5 de mayo de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Se administrará la vacuna de Moderna.

PROGRESO

Cafetería de la preparatoria Progreso High School

700 Business FM 1015

miércoles, 5 de mayo de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

RAYMONDVILLE

Loaves & Fishes

688 W. Kimball St.

miércoles, 5 de mayo de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Se administrará la vacuna de Moderna para personas mayores de 18 años. Se requiere hacer cita, por lo que debe de llamar al 956-699-2170.