Organizan clínica de vacunación para adultos mayores en Harlingen

HARLINGEN, Texas- La ciudad de Harlingen y el condado Cameron llevarán a cabo una clínica de vacunación contra COVID-19 este viernes.

Esta clínica es exclusiva para adultos de 65 años o mayor.

La distribución de pulseras para esta clínica se llevará a cabo este jueves, 11 de febrero a partir de las 8:00 a.m., hasta agotar existencias, en el Centro de Convenciones de Harlingen ubicado en 24200 North FM 509.

Para esta clínica se administrará 1,000 dosis de la vacina de Moderna.

Quienes acudan para las pulseras deberán de llevar una identificación con foto para verificar su edad.

Y para quienes obtengan dicha pulsera, deberán presentarse el viernes, 12 de febrero al Centro de Convenciones de Harlingen para recibir su inmunización. No hay necesidad de trasnochar, pues el espacio estaría garantizado para los que obtuvieron la pulsera.

La administración de las dosis se dividirá en dos sesiones: una sesión por la mañana de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. y una sesión por la tarde de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Debido a las condiciones del tiempo, no se permitirá estacionarse la noche antes.