Clínica de vacunación contra COVID-19 en Harlingen

HARLINGEN, Texas- La ciudad de Harlingen informó que estará repartiendo pulseras en la mañana de este jueves para una clínica de vacunación que tendrá con la Guardia Nacional este fin de semana.

La distribución de pulseras comienza a las 8:00 a.m. en el Harlingen Soccer Complex ubicado en 4515 East Harrison.

Esta clínica de vacunación es para adultos mayores de 50 años y personas mayores de 18 años con alguna condición médica preexistente.

Quienes alcancen a obtener la pulsera, deberán acudir a la misma ubicación el sábado, 27 de marzo a la sesión que le sea indicada. Habrá cuatro sesiones: 9:00 a.m. a 10:00 a.m., 10:00 a.m. a 11:00 a.m., 11:00 a.m. a 12:00 p.m. y 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En esta clínica la Guardia Nacional estará administrando 400 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech.