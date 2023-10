Piden justicia para hombre atropellado y abandonado a su suerte en Brownsville

Los amigos de Germán, un guatemalteco que se debate entre la vida y la muerte luego de que fuera atropellado el pasado 20 de septiembre en la calle Southmost, en Brownsville, claman por justicia.

"Queremos que encuentren a ese culpable. Que den con él para que pague por todo esto que ocasionó", dijo Mayra González, quien participó en la venta de platillos que amigos de Germán realizaron este pasado fin de semana para ayudar a cubrir los gastos médicos del hombre, quien permanece hospitalizado.

"Su salud es muy delicada. A él lo han desconectado de todos los aparatos. Ya no se le da comida. Ya no se le da suero. Solamente Dios lo mantiene de pie y las oraciones de nosotros", añade González.

Mientras, la policía ya identificó un vehículo que podría estar involucrado en este caso y existe hasta una imagen del auto. Sin embargo, otra de las amigas de Germán, María Hernández, destaca que hasta el momento no se ha sabido nada relacionado a la investigación de este caso.

"Simplemente nos dicen que no hay ninguna persona de interés, solo una foto toda borrosa que no se ve placas ni nada. Pienso yo que se deben enfocar más en el caso ya que hay cámaras en toda la zona y hasta ahorita no han dado ni un resultado", destaca Hernández.

Por su parte, González fue directa y le envía un mensaje a la familia de la persona responsable de atropellar y haberlo dejado abandonado a su suerte. "No lo escondan porque lo van a encontrar. De cualquier manera van a dar con él", afirmó.