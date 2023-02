Cierran aeropuerto en Edinburg tras reportarse un incendio de maleza

Autoridades del condado Hidalgo respondieron al reporte de un incendio de maleza provocado por una camioneta y las condiciones del tiempo, la camioneta se incendio y las llamas provocaron un incendio de pastos en la zona sur del aeropuerto alrrededor de las 4:00 pm

Los bomberos de Edinburg calculan que ardieron alrrededor de 38 acres.

No hubo heridos y no se produjeron daños en ninguna propiedad que no perteneciera a la ciudad de Edinburg.

La División de Administración de Emergencias de Texas y la Administración de Emergencias del Condado de Hidalgo junto con Departamentos de bombero de las siguientes ciudades acudieron al lugar.

Pharr

McAllen

Linn-San Manuel

San Juan

Elsa

Edcouch

Mission

Por tal motivo, y la seguridad de los residentes el aeropuerto de Edinburg ha sido cerrado hasta por lo menos 8 p.m.

El fuego se encuentra bajo control.