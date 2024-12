Joven desaparece en Brownsville y su mamá está desesperada por saber dónde está

La desaparición hace cinco días del joven Christian Gurrola, de 17 años, mantiene a su madre desesperada ante la incertidumbre de no saber dónde se encuentra y cómo estará.

Sin poder contener las lágrimas, Jessica Reséndez, madre de Christian, desea decirle que lo quiere y saber que él está bien. Pero como si fuera poco lo que atraviesa esta mujer, alguien la llamó para decirle que tenía al joven como rehén y le pidió dinero.

Sin embargo, las autoridades entienden que lo del secuestro se trató de una estafa. Lo que ocurre es que la información sobre la desaparición de Christian lleva varios días circulando en las redes sociales y probablemente alguien sin escrúpulos intentó sacar ventaja económica de ella.

Christian desapareció el pasado 28 de noviembre a raíz de una discusión ocurrida en casa de sus abuelos durante la semana de Acción de Gracias. El joven no estaba involucrado en el altercado, se explicó.

Aunque Christian es un adulto y se fue por decisión propia, su madre tiene razones para estar preocupada. Como ella misma explicó, el joven padece depresión e incluso estuvo internado en un hospital siquiátrico, eso debería ser suficiente para darse cuenta de que podría estar en peligro, dijo.

El día que Christian desapareció se encontraba acompañado de un amigo, quien sí regresó a su casa. La madre de Christian sospecha que él sí sabe del paradero de su hijo.

"Los amigos ya saben qué está pasando. Algunos de ellos están preocupados ahora, excepto que yo no he hablado con Ethan y todo se relaciona con ese chico. No digo que sea su culpa, pero sí sabe", afirma Jessica visiblemente afectada por la desaparición de su hijo.

El día de su desaparición Christian llevaba una camisa blanca manga larga y unos jeans. El joven fue visto por última vez por el área de la calle Dana, en Brownsville.