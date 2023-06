Caso de maltrato: “Quien no respeta a los animales tampoco respeta a las personas”

Luego de que salieran a relucir imágenes de una mujer golpeando a un perro en unos videos compartidos a través de las redes sociales varias personas expresaron su repudio a lo ocurrido.

Según información provista en una denuncia, Jennifer Leah Martínez publicó varios videos en sus redes sociales en los que golpea a un perro en múltiples ocasiones. A raíz de esto, agentes de la policía en Brownsville obtuvieron las imágenes e intentaron contactarla en su residencia, pero nadie respondió.

Sin embargo, posteriormente las autoridades obtuvieron una orden de arresto contra la mujer por el delito de crueldad de animales. Martínez fue fichada en el Centro de Detención Carrizalez Rucker.

"Está mal porque (los animales) también son seres vivos. También sienten en hacernos saber que estamos en peligro, en defendernos", expresó Claudia de la Rosa, residente en Brownsville. Mientras que el activista Tony López señaló que es importante que las personas reporten el maltrato animal a las autoridades.

Actualmente el Gobierno de Texas trabaja en ampliar las leyes que protegen a los animales. Una de ellas es la HB 598, que impide a las personas convictas por maltrato animal poder tener una nueva mascota.

La crueldad se clasifica en dos categorías, negligencia y crueldad intencional, por lo que es muy importante educar a los niños en lo hogares para que sepan que los animales tienen que ser respetados.

"Para que la gente aprenda que no le pueden dar una patada. No los dejen afuera cuando está a 100 grados. No los dejen afuera cuando está a 50 grados, durante una tempestad", puntualizó el activista.

Por último, Claudia opinó que "quien no respeta a los animales tampoco respeta a las personas".

Si sabe que algún animal está siendo maltratado no dude en denunciarlo a las autoridades.